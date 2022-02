SPÖ sorgt sich um "Rathaus-Rotunde"

Die Entstehung ist eine Legende. Eigentlich hätten die Stadtbetriebe in einem neuen Rundbau im Rathaushof in den Neunzigerjahren einen Schauraum für Särge errichten wollen. Die Kulturszene der Stadt begehrte auf und forderte in der "Rotunde" ein leicht begehbares Veranstaltungszentrum in der Innenstadt.

Jetzt ist der SPÖ aufgefallen, dass die Räumlichkeiten wieder zusehends für die Verwaltung genutzt werden und kulturelle Veranstaltungen rar wurden. Gegen die VP-Rathausmehrheit richtet sich der Verdacht, dass nun der Kulturbetrieb, der noch immer stark von der autonomen Szene bestimmt wird, abgedreht wird.

Vizebürgermeister Markus Brandstetter (VP) versucht zu beruhigen: Es stimme, dass der Saal in jüngster Vergangenheit verstärkt als Besprechungszimmer genutzt wurde: "Das war aber den Corona-Maßnahmen geschuldet. Und der Amtsbetrieb am Tag stört ja die Kulturveranstaltung am Abend nicht." Jedenfalls würde sich auch die VP vorbehaltslos zu einem weiteren Kulturbetrieb in der "Rotunde" bekennen. Nur der Bauzustand des Gebäudes bereitet Brandstetter Sorgen: "Das Haus ist schon dermaßen undicht, dass man den Wind pfeifen hört." Eine Sanierung würde aber eine schwierige Geldfrage bedeuten.