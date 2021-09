Nun ist eingetreten, was sich rund um den Corona-Cluster in der Steyrer Politik niemand gewünscht hat: Grünen-Chefin Ruth Pohlhammer, die Mittwochabend bei einer Veranstaltung intensiven Kontakt mit dem an Corona erkrankten Stadtrat Michael Schodermayr (SP) hatte, hat sich mit dem Virus infiziert – mutmaßlich bei einem von zwei Mittwochsterminen vor jener Gemeinderatssitzung, bei der der "Polit-Cluster" aufpoppte.