Spital schickte Frau heim, eine Stunde später starb sie

Die 75-jährige Roswitha E. aus dem Steyrer Münichholz war eine lebensfrohe Natur, bei allen beliebt und vergangene Weihnachten tauschte sie über Facebook massenhaft Glückwünsche aus. Aber ihre schwere Krankheit setzte ihr zu, sie magerte auf Haut und Knochen ab und am Donnerstag der Vorwoche blutete sie so heftig in den Leibstuhl, dass ihr Sohn Franz E. die Rettung rief.