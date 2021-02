"So einfach war das", sagt Stadtrat Franz Sommer (VP), der kein Risikopatient und auch kein betagter Mitbürger ist, der bereits eine Covid-19-Schutzimpfung im Arm hat. Der Friedhofswärter, der in der Stadt überhaupt nicht als Vordrängler und eher als Pfundskerl, der jedem hilft, bekannt ist, hat sich nicht viel gedacht, als ihm am vergangenen Freitag seine Lebensgefährtin sagte, er könnte, wenn er Glück hat, im Krankenhaus gegen das Coronavirus mitgeimpft werden.