Spital am Pyhrn: Blitz schlug in Maibaum ein

Bei der Feuerwehr in Spital am Pyhrn gingen am späten Montagnachmittag mehrere Brandmeldungen ein. Bei einem Unwetter war ein Blitz in den Maibaum eingeschlagen, dieser stand daraufhin in Vollbrand. Die Flammen wurden rasch gelöscht. Die Einsatzkräfte konnten um 18.20 Uhr, nach gut einer Stunde, wieder einrücken.