Spiel des Jahres: Am Samstag gastieren Österreichs Davis-Cupper in Steyr

"Natürlich sind wir in diesem Match nur krasser Außenseiter. Aber dafür können wir mit vielen Tennis-Fans im Rücken daheim auch überraschen", sagt Stefan Minichberger vor dem Bundesliga-Duell David gegen Goliath am Samstag ab 11 Uhr auf eigener Anlage. Da gastiert der auch heuer noch ungeschlagene Titelverteidiger Irdning beim UTC Casa Moda Steyr und rückt mit gleich vier aktuellen Davis-Cup-Spielern an: Jürgen und Gerald Melzer, Dennis Novak sowie Lucas Miedler.

Dass es ein Tennisfest auf der UTC-Anlage geben wird, steht außer Zweifel. Ob jedoch die Steyrer danach in Feierlaune sein werden, muss sich erst zeigen. Denn nach einem Sieg und einer Niederlage am verlängerten Wochenende ist der UTC bereits unter Zugzwang, will er auch heuer wieder in die Finalrunde einziehen. "Entweder wir schaffen die Sensation und gewinnen, oder der WAC muss im Spiel seiner letzten Chance den TC Harland bezwingen. Noch ist alles möglich", sagt Minichberger.

Den Kapitän des UTC Steyr ziert seit der knappen 4:5-Niederlage gegen den TC Harland ein Veilchen. Im entscheidenden Doppel hatte ihn im ersten Satz aus kurzer Distanz ein Ball genau am Auge getroffen. Minichberger ging daraufhin benommen zu Boden, musste kurz behandelt werden, konnte die Partie aber dennoch zu Ende spielen. An der Seite von Dominik Traxler verlor er aber 4:6, 4:6, wodurch dem UTC der so wichtige Auswärtserfolg verwehrt blieb.

Zuvor hatte Steyrs Franzose Arthur Rinderknech ein Weltklassespiel gegen den Slowaken Jozef Kovalik in drei Sätzen verloren. Minichberger: "Der ist in Paris knapp in vier Sätzen am dreifachen Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka gescheitert. Wäre Kovalik bei den French Open weitergekommen, hätten wir die Partie gewonnen."

Der 6:3-Erfolg der Steyrer gegen den WAC hält die Chance auf einen Finalplatz aber weiter am Leben.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at