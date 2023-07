"Spiegelbild der Gesellschaft": Theater am Fluss regt mit Spaß zum Denken an

Einer der Höhepunkte des Steyrer Kultursommers – für viele sogar der wahre – steht unmittelbar bevor: Das Theater am Fluss feiert am Donnerstag um 20.15 Uhr mit der Nestroy-Posse "Einen Jux will er sich machen" Premiere. Die Proben für das höchst unterhaltsame Stück laufen seit 1. Mai. Schon vor der ersten Aufführung lässt sich sagen: Wer einen gemütlichen wie lustigen Sommerabend verbringen will, ist beim Open-Air-Theater richtig. Noch gibt es Karten, die Auslastung für die bis 12.