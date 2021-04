Spendersuche für kranke Leonie heute in Gaflenz

Kurz vor Weihnachten ist die drei Jahre alte Leonie aus Holzhausen im Bezirk Wels Land an Leukämie erkrankt. Derzeit muss das Mädchen eine Chemotherapie machen. Danach hoffen die Eltern des tapferen Kindes auf eine Stammzellentransplantation, wofür – wie von den OÖN berichtet – Spender gesucht werden.

Heute findet in Gaflenz (Bezirk Steyr-Land) im Pfarrheim von 9 bis 14 Uhr eine weitere Typisierungsaktion statt. Potenzielle Spender stellen sich dabei für einen Mundabstrich zur Verfügung. "Als Spender kommen alle Menschen zwischen 18 und 45 Jahren ohne schwere Erkrankungen in Betracht", sagt Walter Brenner vom Verein "Geben für Leben", der Leukämiepatienten bei der Suche nach Spendern unterstützt.

Typisierung dauert 10 Minuten

Das Ausfüllen des Gesundheitsfragebogens und der Abstrich nehmen nur etwa zehn Minuten in Anspruch, sagt Brenner. Die Daten der potenziellen Spender werden in das österreichische Stammzellenregister eingetragen. In Österreich seien rund 160.000 Personen registriert, sagt Brenner, der selbst an Leukämie erkrankte.

Unterstützt wird die Typisierungsaktion auch von der Landjugend Gaflenz. "Wir finden diese Aktion super, es haben sich schon einige von uns typisieren lassen", sagt die Gaflenzer Landjugendleiterin Viktoria Kopf. Ein voller Erfolg war die Typisierungsaktion am vorigen Sonntag in Marchtrenk, an der sich mehr als 500 Menschen beteiligten.

Ein Stammzellenspender muss so etwas wie der genetische Zwilling eines Erkrankten sein. Um Leonie helfen zu können, müssen sich daher möglichst viele Menschen typisieren lassen, um einen passenden Spender zu finden.