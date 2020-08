Spendenbox auf Ennser Hütte gestohlen: "Die Leute werden immer dreister"

Am vergangenen Donnerstag wollten Stammgäste den Bergrettern mit einer Spende für ihren unentgeltlichen Einsatz danken. Normalerweise gibt es dafür eine kleine Blechbox in der Hütte. Doch an diesem Tag war die gut gefüllte Spendenkasse plötzlich verschwunden. "Wir haben alles abgesucht, aber nichts gefunden", sagt die Wirtin.

Am Ende blieb nur noch eine Option: Jemand musste die Bergrettungskasse samt Inhalt mitgenommen haben. "Es macht uns traurig, dass jemand Geld stiehlt, das für die Bergretter bestimmt ist. Sie leisten unentgeltlich Hilfe", sagt Zeiselberger. "Die Leute werden immer dreister."

Ihren Ärger machten die Wirtsleute auch in einem Facebook-Posting Luft: "Wenn du ein bisschen Anstand hast, bringst du die Kassa genauso gefüllt wieder an ihren Platz zurück!" Der Aufruf wurde in den vergangenen Tagen bereits mehr als 2000 Mal geteilt. Gefolgt ist ihm der Dieb bislang nicht. Man werde jetzt einmal eine neue Spendenbox aufstellen, "aber diesmal werden wir sie anschrauben", sagt Zeiselberger.

