Spendenaktion: 10.000 Euro für Leukämiehilfe

Der Verein "Aus Freude am Menschen" spendete kürzlich 10.000 Euro der BMW-nahen Karl-Monz-Stiftung an "Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich". In Summe wurden in den vergangenen beiden Jahren bereits mehr als 31.000 Euro für die Leukämiehilfe bereitgestellt und 250 potenzielle Lebensretter typisiert.

Der Verein "Aus Freude am Menschen" bündelt das soziale Engagement der Mitarbeiter des BMW-Motorenwerks Steyr und veranstaltet diverse karitative Projekte. Vor kurzem übergaben Werksleiter Klaus von Moltke und die Vorstandsmitglieder des Vereins eine Spende in der Höhe von 10.000 Euro an Vertreter der Leukämiehilfe Österreich. Möglich gemacht wurde diese Spende durch die Einreichung des Vereinsprojekts "Flohmarkt für den guten Zweck" bei der BMW-nahen Karl-Monz-Stiftung. Die Stiftung prämiert jährlich soziale Mitarbeiterprojekte mit Spendengeldern für ausgewählte Organisationen.

Bereits seit zwei Jahren unterstützen die Beschäftigten vom BMW Group Werk Steyr die Leukämiehilfe Österreich. Dazu wurden unter anderem zwei Flohmärkte für den guten Zweck auf dem Werksgelände organisiert.

