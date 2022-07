Spenden für die Lebenshilfe

Das Unternehmen steht bereits seit 1985 in Kooperation mit der Lebenshilfe. Aktuell sind 22 Klienten mit drei Betreuern im Betrieb beschäftigt. Zu ihren Aufgaben zählen unterstützende Tätigkeiten in der Montage sowie die Vorverpackung und Etikettierung. Trotz ihrer Beeinträchtigung sind diese Personen vollständig in den Arbeitsprozess des Werkes integriert. Sie können so einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen und eine aktive Rolle als Bürger spielen.