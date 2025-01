Spenden für die Kindersoforthilfe

Das Geld kommt Familien in Notlagen in Form von Sachleistungen schnell und unbürokratisch, nicht jedoch in bar, zugute. Verwaltet wird der Fonds Kindersoforthilfe von der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt.

8200 Euro brachten Magistratsbedienstete mit dem von ihnen im Amtsgebäude Reithoffer initiierten "2. Vorweihnachtlichen Charity-Markt" auf. Vom Klub der Briefmarkensammler als Veranstalter des Christkindl-Ballonstarts kamen 3000 Euro, die Steyrer Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten stellte wieder Weihnachtsgeschenke für Kinder aus schwierigen Verhältnissen zur Verfügung, das Steyrer Unternehmen alphanet spendete für den Fonds der Kindersoforthilfe 600 Euro.

