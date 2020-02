Spende aus Molln: Kinder erhielten einen Spielplatz

Die Verbesserung möglich gemacht, hat eine Sammelaktion der Eltern der Erstkommunionskinder der Pfarre Molln im Vorjahr. Bei einer "Teileaktion" bei der Erstkommunionsfeier landeten 1.395,43 Euro in der Spendenbüchse, die von der Missionsstelle der Diözese Linz auf 1500 Euro aufgerundet wurde.

Schule für 350 Jugendliche

Dieser Betrag wurde dann andie Oblatinnen des Heiligen Franz von Sales in Ecuador überwiesen. Die aus Schwertberg stammende Generaloberin Klara-Maria Falzberger konnte das Geld dann gut für die Schule in San Placido gebrauchen, in der der Frauenorden ungefähr 350 Kindern und Jugendlichen eine Ausbildung vom Kindergarten bis zur Matura ermöglicht. "Unsere Kinder sind sehr glücklich über den neuen Spielplatz", schrieb die Oberin in einem Brief an die Pfarre.

