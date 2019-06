Speed im Darknet bestellt: 26-Jähriger in Haft

Der 26-Jährige, der bereits 2017 wegen Suchtgifthandels verurteilt worden war, hatte gemeinsam mit einem gleichaltrigen Bekannten Anfang Februar 100 Gramm Amphetamine im Darknet bestellt. Weil er sich noch auf Bewährung befand, gaben die Burschen Adresse und Namen des zweiten Beschuldigten an.

Das aus den Niederlanden gelieferte Suchtgift wurde jedoch im Postverteilerzentrum Wien vom Zoll abgefangen. Nach umfangreichen Erhebungen ordnete die Staatsanwaltschaft Steyr Hausdurchsuchungen an den Wohnadressen der beiden Beschuldigten an, die am Freitag stattfanden.

Dabei konnten mehrere digitale Geräte, handschriftliche Aufzeichnungen über Zugangsdaten sowie Schuldenlisten als Beweismittel sichergestellt werden. Die beiden 26-Jährigen gestanden bei den Einvernahmen, die Drogen gemeinsam geordert zu haben.

Trotz Bewährung mit Drogen gehandelt

Der bereits vorbestrafte Mann gab außerdem zu, einen Teil davon gewinnbringend verkaufen zu wollen. Er war darüber hinaus geständig, seit seiner Haftentlassung trotz Bewährung weiterhin gelegentlich verschiedene Suchtmittel gewinnbringend verkauft zu haben, um sich so seinen Eigenkonsum finanzieren zu können.

Er wurde über Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Garsten überstellt. Gegen den anderen 26-Jährigen erfolgt Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz auf freiem Fuß. Weitere Suchtgiftabnehmer werden nach deren Einvernahmen den zuständigen Staatsanwaltschaften angezeigt werden.

