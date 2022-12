Spaziergänger wurde von Hund attackiert

Das Tier sprang den Mann an und verbiss sich in den Unterarm des am Boden liegenden 52-Jährigen. Der Mann schaffte es den Arm aus dem Maul des Hundes zu reißen und ihn zu verjagen. Die Polizei bittet um Hinweise zum unbekannten Hund.

Der Vorfall passierte am 1. Dezember zwischen 21.00 und 21.30 Uhr auf der Paichbergstraße in Richtung Feldstraße. Der Hund kam plötzlich von rechts aus dem Feld und sprang den Mann ohne Vorwarnung an. Der Spaziergänger stürzte daraufhin zu Boden und das Tier verbiss sich in seinen Unterarm. Nachdem der 52-Jährige es schaffte, seinen Arm aus dem Maul des Hundes zu reißen und ihm einen Fußtritt gegen die Schnauze verpasste, ließ das Tier von ihm ab und lief in Richtung Feldstraße davon.

Polizei bittet um Hinweise

Der Verletzte konnte selbst nach Hause gehen und wurde nach dem Verbinden der Wunde mit der Rettung ins Krankenhaus Steyr gebracht. Der unbekannte Hund war schwarz oder braun und mittelgroß. Es könnte sich um einen Schäferhund oder Schäfermischling handeln. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Sierning unter der Telefonnummer 059133-4153 entgegengenommen.