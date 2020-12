Auf dem Weg von St. Ulrich nach Steyr dürfte der Lenker eines dunklen BMW, ein älterer Steyrer, am Montag gegen 15 Uhr in der 180-Grad-Kurve unterhalb des Ulricher Ortszentrums die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Der BMW fuhr daraufhin in der Kurve geradeaus neben der Leitplanke in den Wald und wurde erst rund 25 Meter später von einem Baum gebremst.