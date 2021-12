1) Lichtermeer: "YesWeCare", ein Lichtermeer zum Gedenken an mehr als 13.000 Covid-Tote, stand als Zeichen des Miteinanders am Ende dieses Jahres. In Steyr hatte dieses Jahr ebenfalls mit einem Lichtermeer begonnen. Mit einem Zündholz und einer Kerze auf dem Pflaster drückten die mehr als 500 Kundgebungsteilnehmer dabei ihren Protest gegen die Weigerung der Regierung aus, Asylwerber aus Lesbos aufzunehmen.