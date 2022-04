Spatenstich für Zukunft der Feuerwehr

GARSTEN. "Dieses Projekt ist für die nächsten Jahrzehnte ausgelegt und ein wesentlicher Bestandteil für die Sicherheit in der Marktgemeinde", sagt Christian Aschauer, Kommandant der Garstner Feuerwehr, zur bereits dringend notwendigen Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses. Eine Komplettsanierung sei nach der durchgeführten Bausubstanzanalyse unumgänglich gewesen.

Fläche wird verdoppelt

Insgesamt 1,87 Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen. Fast eine Million davon kommt vom Land, 375.000 Euro steuert der Bund bei plus eine Sonderfinanzierung in Höhe von 75.000 Euro, rund 240.000 Euro gibt die Gemeinde, den Rest bringt die Feuerwehr aus Eigenmitteln und durch Eigenleistung auf. Bei der kürzlich erfolgten Spatenstichfeier waren Bürgermeister Anton Silber, Amtsleiter Harald Rosensteiner, Baumeister Paul Neuburger und Markus Mitterschiffthaler als Vertreter der Baufirma vom Projekt jedenfalls angetan.

Die Gesamtfläche des Feuerwehrhauses soll von 400 auf 800 Quadratmeter verdoppelt werden, zudem wird das Gebäude energietechnisch auf den neuesten Stand gebracht. Bereits im Juli soll der Rohbau fertig sein, im Juni 2023 das gesamte Projekt abgeschlossen sein.

"Wir müssen auch während des Umbaus den Betrieb aufrechterhalten", sagt Aschauer, dessen Wehr seit rund zehn Jahren die Erweiterung plant. Von der Gemeinde sei man in dieser Zeit in allen auch noch so schwierigen Situationen bestens begleitet worden. Neben künftig 5,5 Stellplätzen – laut Aschauer ist ein "halber" Stellplatz ausreichend etwa für einen Kommando-Bus – werden auch Lagerflächen für den Katastrophenschutz, getrennte Sanitäranlagen sowie Umkleidemöglichkeiten für die mit rund 100 Kameraden größte Feuerwehr der Gemeinde geschaffen. Bereits seit dem Jahr 1999 sind bei der Garstner Wehr übrigens auch Frauen dabei. Aktuell sind rund 25 im Einsatz, 17 davon in der Jugendgruppe.

Als nächste der fünf Garstner Feuerwehren wird jene aus Oberdambach ab 2026 mit einem Neubau rechnen dürfen.