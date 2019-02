Spannung bis zum Ende, erst dann schnappt die Falle zu

KREMSMÜNSTER. Das Dilettanten-Theater wagt einen Abstecher ins Krimigenre

Judith Fuderer gefiel in der Rolle als grantelnde Mrs. Boyle. Bild: Ascher

Es ist ein Wagnis, wenn sich ein Laientheater von der das Publikum verzückenden Komödie in Richtung Krimi begibt. Selbst für den Dilettanten Theaterverein am Tötenhengst, der seit langem einen hervorragenden Ruf genießt.

Regisseur Joachim Ackerl nahm sich aus diesem Anlass Agatha Christies legendäres Stück "Die Mausefalle" vor: Die Mördersuche in der nach einem Wintereinbruch von der Außenwelt abgeschnittenen Pension Monkswell Manor. Vorneweg: Das Experiment darf trotz mancher Länge am Beginn des Stücks, die wohl auch dem Spannungsaufbau geschuldet ist, als gelungen betrachtet werden. Und an Komik wird in dieser klassischen Krimihandlung, die im Aufbau an Miss Marple oder Hercule Poirot erinnert, ebenso nicht gespart.

Christian Rensch (r.; hier mit Mario Wakolbinger) gab ein gelungenes Theaterdebüt.

Überaus beachtenswert fällt das Tötenhengst-Debüt von Christian Rensch aus. Trotz zweier gut soufflierter Hänger glänzt er in seiner Rolle als Detective Sergeant Trotter. Anita Wolf schenkt als typisch britische Pensions-Chefin Mollie Ralston Einblicke in ihr schauspielerisches Repertoire. Und bei Judith Fuderer kommt der Theaterbesucher nicht umhin zu glauben, dass sie ihre Rolle als grantelnde, altjungferliche Mrs. Boyle gar nicht spielen muss, so perfekt mimt sie diese. Ackerl gefällt als verrückter Christopher Wren und glänzt mit toller Mimik. Ebenso Maria Magdalena Leitner-Schnedt. Ihr begeisternd-stechender Blick als Miss Casewell wirft die Frage auf: Wie schaut sie wohl, wenn erst der Vorhang fällt?

Rudi Kautny und die Herrenrunde Kremsmünster haben der Dilettanten-Truppe eine mit Details gespickte, nicht überladene englische Pension auf die Bühne gebastelt. Das Publikum wird geschickt in die 1950er-Jahre entführt. In Summe: Ein Abend mit Empfehlung für einen Besuch im Theater am Tötenhengst.

Karten: 0664/5838116 Mo bis Fr 9 - 12 und 15 - 17 Uhr

