Spannende Blicke hinter die Kulissen des Stadtmuseums

Ab Samstag, 1. Februar, lädt das Stadtmuseum Steyr am Grünmarkt wieder ein, in die Geschichte der Stadt einzutauchen. Neben der Dauerausstellung zu Stadtgeschichte und Bürgertum ist auch die Ausstellung über Anton Bruckner und seine Verbindungen zu Steyr weiterhin zu sehen.

Zum Start ins neue Jahr präsentiert das Stadtmuseum die Veranstaltungsreihe "Museum Exklusiv". Den Auftakt zu diesen besonderen Führungen macht am 13. Februar um 16.30 Uhr eine Backstage-Führung ins Depot des Museums an der Stelzhamerstraße. Dieses beherbergt etwa 20.000 Objekte. Besucher erhalten Einblicke in die vielfältigen Sammlungen, darunter die Messersammlung von Anton Petermandl und jene der historischen Gemälde. Sammlungsleiter Gunter Bittermann gibt Einblicke in seine Arbeit und erklärt die Herausforderungen der fachgerechten Aufbewahrung von Kulturgütern.

Treffpunkt ist im Stadtmuseum, die Tour inklusive zehn Minuten Fußweg dauert 90 Minuten und kostet 14 Euro. Anmeldung: info@stadtmuseum-steyr.at. Das nächste "Museum Exklusiv" findet am 14. Mai statt. Die Expertin Sophie Morawitz spricht dann über "Steyr in historischen Stadtansichten".

Weiterhin im Angebot des Stadtmuseums ist das Erzählcafé. Interessierte treffen sich alle zwei Monate mittwochvormittags, um gemeinsam Erinnerungen auszutauschen. Der beliebte "Kids-Treff" am Sonntagvormittag bietet ein abwechslungsreiches Familienprogramm mit spannenden Themen für Kinder. Auch öffentliche Führungen durch die Ausstellungen finden regelmäßig statt. Die nächste Gelegenheit ist am 16. Februar um 11 Uhr. Auch für Schulklassen, Horte und Kindergruppen bietet das Stadtmuseum ein vielfältiges Bildungsprogramm. Besonders beliebt ist der Workshop "Flößer und Schmiede", der sich am Lehrstoff der 3. Klasse Volksschule orientiert und bei dem die historische Schmiede besucht wird.

Alle Programme finden sich auf www.steyr.at/stadtmuseum

