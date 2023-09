Spanische Tenniscracks waren nicht zu schlagen

STEYR. Seit 13 Jahren spielt der UTC Casa Moda Steyr in der 1. Tennis Bundesliga. Nur logisch, dass der Verein in Gleink zum 50-Jahr-Jubiläum auch hochwertiges Tennis auf der Anlage zeigen wollte. Beim "Malerei & Fassaden 5 Nations Cup" waren am vergangenen Samstag acht Teams zu je zwei Spielern am Start, die in kurzweiligen Tiebreak-Matches das Siegerpreisgeld von 1000 Euro ausspielten.

Nicht zu schlagen war bei diesem Einladungsturnier das spanische Duo Enrique Lopez-Perez und Javier Martinez Baena. Ersterer ist den Tennisfans in Gleink wohlbekannt, spielte er doch einige Jahre als Legionär in der UTC-Bundesligamannschaft. Gemeinsam mit seinem Partner spielte er sich souverän durch die Gruppenphase.

Die Überraschung des Turniers lieferten die beiden UTC-Oldies Martin Schneiderbauer und Stefan Minichberger, die sich in der zweiten Gruppe gegen den turkmenischen Davis-Cup-Spieler Isa Mammetgulyev und dessen slowakischen Partner Marcus Masarcin durchsetzten. Gegen den Argentinier Mariano Delfino und Ex-UTC-Spieler Lucas Hejhal setzte es zwar eine Niederlage, das Halbfinale war trotzdem gebucht. In diesem blieben die beiden Routiniers gegen die späteren spanischen Sieger aber chancenlos. Die aktuellen UTC-Bundesliga-Spieler Philipp Bachmaier und Tobias Leitner siegten im zweiten Halbfinale gegen Delfino/Hejhal, waren im Finale aber gegen die spanische Übermacht ebenfalls chancenlos.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper