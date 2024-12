SP zur Halbzeit in Steyr: Hundert Plätze in Krabbelstuben

. Diese wurde in einer eigenen Broschüre an die Steyrer Haushalte verschickt, gestern wurde auch zu einem Pressegespräch geladen. "Unser Ziel ist es, Steyr so zu gestalten, dass Menschen gerne hierbleiben und ideale Lebensbedingungen vorfinden", sagte Bürgermeister Markus Vogl. Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr-Durst ist stolz auf den Ausbau des Krabbelstubenangebots. In Münichholz und im Resthof wurden zwei städtische Krabbelstuben eröffnet.