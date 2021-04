Vielleicht wollte sich ja Parlamentarier Alois Schroll nur selber ein Bild machen, wie es im Amstettner Rathaus derzeit so zugeht. Am Mittwoch der Vorwoche war die SP-Fraktion aus der Gemeinderatssitzung ausgezogen, weil VP und Grüne bei einem Dringlichkeitsantrag wieder Vizebürgermeister Gerhard Riegler (SP) Vertrauensbruch und Täuschung vorwarfen. Die Folgesitzung am Mittwoch wollte sich Schroll, Ex-Bürgermeister von Ybbs und nun Nationalrat im Mostviertler Wahlkreis, live geben.