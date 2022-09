SP-Mandatare spenden für den Sozialmarkt

Vergangenes Wochenende haben die SP-Mandatare in dem Supermarkt an sozial Bedürftige Essig verschenkt. Jedes Wochenende wird ein anderes Gratis-Angebot von Nudeln, Reis bis zu Toilettartikeln und Schulsachen bereitgestellt. Denn Kunden an und unter der Armutsgrenze hilft die Gabe doppelt, weil deren Kaufrahmen nicht belastet wird. Die SP-Aktion kann auch mit Spenden – E-Mail an spoe@st-valentin.spoe.at – unterstützt werden.