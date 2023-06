SP-Funktionäre hoffen, dass nach dem Parteitag endlich wieder Ruhe einkehrt

Wer soll an der Spitze der SP stehen? Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler? Am Samstag entscheiden in Linz die Delegierten beim Parteitag, schon jetzt machten SP-Funktionäre aus der Region im Gespräch mit der Steyrer Zeitung aus ihrer Gemütslage keinen Hehl.