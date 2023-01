SP-Stadtchefs fordern: Railjets sollen weiter in St. Valentin halten

Der Protest gegen die Streichung der Railjet-Stopps in St. Valentin und Amstetten ab Ende Dezember dieses Jahres erhält weiter Zulauf. Wie berichtet, soll künftig nur noch die Westbahn mit ihren Zügen an den beiden Bahnhöfen der Weststrecke von Wien nach Linz halten, die ÖBB-Schnellverbindungen jedoch erst in Linz beziehungsweise St. Plölten stoppen. Mehr als 5000 Menschen haben bereits die entsprechende Petition der SP-Bezirksorganisation Amstetten gegen die noch nicht fixierten Pläne des Verkehrsministeriums unterschrieben. Steyrs Bürgermeister Markus Vogl und St. Valentins Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (beide SP) treten ebenfalls gemeinsam dafür ein, dass die ÖBB-Railjets weiterhin in der Region halten.

„Der Bahnhof St. Valentin muss eine große Drehscheibe im Zugverkehr bleiben“, sagt Vogl. Der Steyrer Bürgermeister sieht in dem Vorhaben, wie es vorliegt, „eine Abwertung des für die ganze Region wichtigen Bahnhofs, weil damit die direkte Verbindung zum Flughafen Wien-Schwechat wegfallen würde“.

„Wir haben für ein gutes Park-and-ride-System gesorgt und dann kommt so ein Plan“, sagt Suchan-Mayr: „Wenn der Railjet nicht mehr in St. Valentin hält, ist das eine völlige Entwertung des Bahnknotenpunktes und eine Verschlechterung für Zugfahrgäste, Reisende und für Pendler.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr