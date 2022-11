SP erzwingt Sondersitzung zur Hilfe gegen Teuerung

Die Forderung von mindestens einem Drittel der Gemeinderäte bewirkt laut NÖ. Gemeindeordnung, dass eine Gemeinderatssitzung einberufen werden muss. Die SP macht von dieser Gelegenheit Gebrauch und beantragt eine Gemeinderatssitzung zur Teuerung, die Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) nolens volens anberaumen muss.

Die SP greift zum Rechtsmittel, weil unlängst im Gemeinderat alle Oppositionsanträge von der schwarz-grünen Rathausmehrheit abgewiesen worden seien. Tatsächlich habe die FP etwa einen Masterplan für den Fernwärmeausbau sowie eine Verbesserung der Zustände, in denen sich die Jugendfreizeitplätze der Stadt befänden, unterstützt, während VP und Grüne diese abgewiesen hätten.

In der Sondersitzung, die die SP jetzt eingefordert hat, soll eine Million Euro im Budget beschlossen werden, um Pakete für die am meisten unter der Teuerung leidende Bevölkerung zu finanzieren. Die SP will dabei etwa einen Teuerungsausgleich für alle Vereine, eine höhere Subvention des Sozialmarktes und angepasste Richtlinien für Sozialleistungen beschließen. Die VP verweist auf ein "vorhandenes Zehnpunkteprogramm" und auch die FP spricht von "nur noch Wahlkampf und Show bei der SP".