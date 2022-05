Sound Factory: Gute Musik aus der Lehrwerkstatt

Diese wandelte sich im Laufe der Zeit mehrmals von Chor zu Streichorchester, über Harmonieorchester, Big Band bis zu der nun seit Jahrzehnten bekannten Form des kleinen Blasorchesters. In den vergangenen Jahren hat sich die Kapelle als "MAN in Black" in die Ohren der Steyrer gespielt.

Aktuell musizieren neue Lehrlinge sowie mehrere bereits ausgelernte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Meister der Lehrwerkstatt gemeinsam in der Lehrlingskapelle, die sich künftig unter dem neuen Namen "Sound Factory", mit neuem Logo und in einem neuen trendigen Outfit präsentieren wird.

Zu hören ist die Formation erstmals am Freitag, um 18.30 Uhr, beim Schlosskonzert im Hof von Schloss Lamberg, danach beim Stadtfest.