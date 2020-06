Sonntagvormittag soll für Vorwärts Zahltag sein

Vergangenes Jahr gab es keinen Absteiger aus der zweiten Bundesliga, weil kein anderer Verein aufsteigen wollte und konnte und ein Klub degradiert wurde. Heuer gibt es keinen Absteiger wegen der Coronakrise. Immer wenn der SK Vorwärts Steyr im Frühsommer auf den SKU Amstetten trifft, scheint es nur noch um die Goldene Ananas zu gehen.

Das tut es nicht. Tabellenstand hin, Tabellenstand her, es geht um die Ehre zwischen den Bezirksnachbarn. Für Vorwärts-Trainer Willi Wahlmüller liegt die Bringschuld bei seiner Elf. Bei bisher drei Meisterschaftsspielen gegeneinander haben die RotWeißen gegen die Blau-Weiß-Grünen noch keinen einzigen Punkt geholt, und auch die Tordifferenz fällt mit 2:10 eindeutig zu Gunsten der Amstettner aus. "Es ist natürlich ein Prestige-Duell, in dem wir unsere Heimstärke zeigen wollen", sagt Wahlmüller.

Sein Gegenüber Jochen Fallmann weiß natürlich über die Heimstärke der Steyrer Bescheid, denen allerdings ihr "zwölfter Mann" bei dem Geisterspiel wegen Corona fehlen könnte. Im Heimspiel gegen Horn hatte die Vorwärts-Elf auch ohne Antrieb ihrer Fans sehr ambitioniert und auch gut gespielt. "Vorwärts hat in dieser Saison nur eines von zehn Heimspielen verloren", sagt Fallmann, "ich erwarte mir ein spannendes Duell auf Augenhöhe." Mit sechs Punkten im Gepäck aus den vergangenen zwei Auswärtsspielen in Dornbirn und Horn wird der SKU sicher nicht mit einem Minderwertigkeitskomplex zur Matinee am Sonntag um 10.30 Uhr an die Volksstraße kommen. In Acht nehmen wird sich die Vorwärts-Abwehr wohl vor David Peham müssen. Der Ex-Steyrer im SKU-Trikot trifft immer gegen seinen Ex-Verein, zuletzt auch im Hinspiel mit dem 1:0-Führungstreffer zum 2:1-Sieg. Wahlmüller kann auf den zuletzt gesperrten Alin Roman zurückgreifen.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at