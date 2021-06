Sonntagsfahrten der Steyrtalbahn bis Ende Juli

Besser als ein Stein auf den Kopf: Seit 6. Juni heizt die Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (ÖGEG) jeweils Sonntagfrüh auf dem Steyrer Lokalbahnhof den Kessel einer Dampflokomotive auf und ruckelt mit dem Bummelzug nach Grünburg. Mehr geht noch immer nicht. Die Fahrgäste müssen laut Corona-Vorschrift einen "3-G-Nachweis" (geimpft, getestet, genesen) vorweisen oder sich am Bahnhof vor der Fahrt einem Schnelltest unterziehen. Der Aufwand für die ehrenamtlichen Eisenbahner ist groß. Anders als in allen anderen öffentlichen Verkehrsmitteln darf in den Abteilen der Museumsbahn nur jeder zweite Sitz mit einem Fahrgast besetzt werden, es sei denn, die Reisenden sind Familienangehörige oder leben in einem gemeinsamen Haushalt. "Worin der Unterschied zwischen einem Abteil unserer Steyrtalbahn und einem Reisebus, der voll besetzt zu unserem Lokalbahnhof anreist, besteht, versteht kein Mensch", sagt ÖGEG-Fahrdienstleiter Harald Süß. Der Museumsverein hat sich damit abgefunden, dass seine Fahrten aus welchen Gründen auch immer nach dem Seuchengesetz als "Veranstaltungen" gelten. Man hat den Fahrplan bis Ende Juli auf eine Sonntagsfahrt in der Woche reduziert und versucht, aus der Not eine Tugend zu machen. Die Züge, die um 14 Uhr von Steyr (Rückfahrt 17 Uhr) und Grünburg um 11 Uhr (Rückfahrt 18.30 Uhr) abfahren, werden als Themenzüge zur Landesausstellung geführt. An den Haltestellen Pergern und Sommerhubermühle vulgo Brandstetter-Mühle in Aschach werden verlängerte Zwischenhalte eingeschoben, in denen die Schaffner bei einem kleinen Rundgang erzählen, dass die Schmalspurbahn 1898 von einer Aktiengesellschaft eröffnet wurde, weil die Sägen und Hammerschmieden nicht mehr konkurrenzfähig gewesen wären, hätten sie weiterhin ihre Waren mit den viel teureren Pferdefuhrwerken transportieren lassen. "Da gibt es viele spannende Geschichten", verrät Süß. Auch am Bahnhof Grünburg wird die Wartezeit vor der Rückreise schnell vergehen: Die ÖGEG-Mitglieder zeigen den Fahrgästen die Werkstätten mit den alten Dampfrössern und Waggons.

Ab August gilt wieder der volle Sommerfahrplan ( oegeg.at oder scotty). Themenzug sonntags Steyr Lokalbf. 14 Uhr, 17.00 Uhr; Grünburg: 11 Uhr, 18.30 Uhr