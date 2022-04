Sondergemeinderat mit Kreuzverhör von Ortsboss Gerhard Obernberger

Mehr als viereinhalb Stunden dauerte die Sondersitzung des Kremsmünsterer Gemeinderates, in deren Mittelpunkt vor allem eine Person und zwei Themen standen: Bürgermeister Gerhard Obernberger (VP) und seine Rolle beim Verkauf von Schloss Kremsegg an den Gemeindeanwalt Christian Janda sowie bei den Vorgängen rund um die Selbstanzeige des Glasverpackungsherstellers Vetropack Austria und der Nachzahlung von Kanalgebühren in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro.

Es sei eine ins Leere gegangene Kampagne gegen ihn gewesen, ein Anpatzversuch von Grünen-Gemeindevorstand Otto Bauer, sagte Obernberger in einer ersten Reaktion am Tag nach der Sitzung: "Bei der Vetropack hat sogar der Prüfungsausschuss festgestellt, dass kein Schaden für die Gemeinde entstanden ist", beim Verkauf des Schlosses habe es ebenfalls keine Ungereimtheiten gegeben. An seinem Standpunkt und jenem der VP, das Schloss weiterhin nicht in Gemeindebesitz zu bringen, habe sich nichts verändert: "Wir haben keine passende Nutzung dafür."

In den kommenden zwei Wochen wird die Gemeinde dennoch Gespräche mit Janda bezüglich eines Kaufes aufnehmen. Dieser VP-Antrag wurde in der Sondersitzung jedenfalls beschlossen. Zuvor allerdings hatte Obernberger in der Causa Kremsegg zahlreiche Fragen von Bauer und MFG-Gemeinderätin Angelika Zwicklhuber, vor allem aber ein beinahe halbstündiges Kreuzverhör durch Vizebürgermeister Christian Lamprecht (FP) zu überstehen: "Die Schuld, warum sich die Gemeinde nicht um dieses Juwel bemüht hat, obwohl wir alle Asse im Ärmel hatten, liegt alleine beim Bürgermeister." Ebenso sah Lamprecht die Vermischung der Funktionen Obernbergers als Bürgermeister und Kremsegg-Liquidator kritisch: "So billig kommt man aus dieser Sache nicht raus." Mehr Transparenz fordert Zwicklhuber: "Leider wurde vom Bürgermeister vieles nicht beantwortet. Gut, dass Otto Bauer so intensiv in die Tiefe gegraben hat." Die Doppelrolle des Bürgermeisters ist Bauer ein Dorn im Auge: "So geht das nicht." Obernberger dürfte zudem Landeshauptmann Thomas Stelzer nicht vom Vorliegen eines zweiten Angebotes für das Schloss informiert haben. Auch seien die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue noch nicht vom Tisch.