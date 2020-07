Das Stadtmuseum Bad Hall erinnert in einer Sonderschau an die Besetzung der Region durch US-Truppen am 5. Mai 1945. "Wir sind frei, aber Not und Elend bleiben", titelt Pfarrer Kornpointner in der Chronik. Ähnlich klingt es in der Gemeinde- und der Bahnhofschronik, wenn der Chronist mit Ausrufungszeichen schreibt: "Wir sind wieder freie Österreicher!" Im nächsten Absatz schildert er das unglaubliche Elend der Flüchtlinge und der zahlreichen DPs (Vertriebene), beschreibt die