Sommertheater am Ennsufer: Einen Jux will er sich machen

Das Theater am Fluss hat sich in den vergangenen Jahren einen guten Ruf und viele Stammgäste erspielt.

Das Sommerprogramm für das Theater am Fluss steht. Eröffnet wird der Spielreigen 2023 beim Sandmeiersteg am 7. Juli mit dem Kabarettprogramm von Weinzettl & Rudle, "Voll abgefahren". Danach wird Theater gespielt. Obmann und Regisseur Bernhard Oppl und sein Team haben sich für einen österreichischen Klassiker entschieden und bringen die Posse "Einen Jux will er sich machen" von Johann Nestroy auf die Bühne. Geplant sind von 13. Juli bis 12. August 15 Vorstellungen.