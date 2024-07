Sommerlicher Filmgenuss unter dem Sternenhimmel

Mit dem französischen Drama "Das Zimmer der Wunder" geht am Donnerstag, 25. Juli, um 21.15 Uhr das Sommerkino im City Kino Steyr in seine zwölfte Saison. Bis Samstag, 17. August – gezeigt wird zum Abschluss der Liebesfilm "Nur noch ein einziges Mal" – stehen insgesamt 19 Vorführungen unter freiem Himmel auf dem Programm. 15 davon sind bei passender Witterung im Innenhof des City Kino Steyr zu genießen, viermal leiht der Schlossgraben der guten Laune beim sommerlichen Filmgenuss sein Ambiente.

"In diesen drei Wochen sind wieder vier Vorpremieren noch vor dem offiziellen Österreich-Start zu sehen", sagt City-Kino-Betreiber Stefan Brandmayer, der seinen Gästen auch heuer wieder einen abwechslungsreichen Filmmix anbietet. Bei Brandmayers persönlichem Geheimtipp handelt es sich ebenfalls um eine Vorpremiere, die am Freitag, 2. August, um 21 Uhr gezeigt wird. "Was will der Lama mit dem Gewehr?" lautet der Titel der Tragikomödie: "Ich bin selbst schon sehr gespannt, was in diesem Film passiert."

Bei den drei weiteren Vorpremieren handelt es sich um die Komödie "Zwei zu eins" am Samstag, 27. Juli, die Liebeskomödie "Liebesgrüße aus Nizza" am Dienstag, 30. Juli, im Schlossgraben sowie den Dokumentarfilm "Favoriten" am Donnerstag, 8. August. "Die Filme werden in Folge natürlich auch bei uns im City Kino zu sehen sein, allerdings nicht mehr unter dem Sternenhimmel", verrät Brandmayr.

Apropos Sternenhimmel: Bei Schlechtwetter finden die Filmvorführungen jeweils im City Kino statt.

Zu einem besonderen Filmgenuss sollten auch zwei Musikfilme im Schlossgraben werden: Das Drama "Bob Marley: One Love" wird am Montag, 29. Juli, gezeigt. Die Amy-Winehouse-Filmbiografie "Back to Black" folgt am Montag, 5. August.

Das komplette Programm finden Sie unter: www.kino-steyr.at

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner