Sommergefühl bei Udo-Jürgens-Show

Mit der "Udo Jürgens Show" werden Gäste in einer lauen Sommernacht in die Welt des größten österreichischen Chansonniers entführt. Wer kennt sie nicht, die Lieder und Melodien, die das Herz berühren, wie "Ich war noch niemals in New York" oder "Liebe ohne Leiden".

Der Eintritt ist frei, Thomas Wall verwöhnt mit Getränken.

