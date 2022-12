Solarfocus expandiert mit Produktion von Biomasseheizkesseln nach Dietach

Der Expansionskurs der im Jahr 1993 von den drei Öko-Pionieren Johann Großauer, Johann Hinterplattner und Johann Kalkgruber gegründeten, in St. Ulrich beheimateten Solarfocus GmbH hält an. Anfang 2023 wird das Unternehmen, das mittlerweile Niederlassungen in Deutschland und der Schweiz hat, in Dietach mit der Produktion von innovativen Biomasseheizkesseln starten.