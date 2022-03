Sokol darf im Play-off kein Stolperstein sein

Nach der 1:3-Niederlage gegen Waldviertel im Volleyball-Cupfinale und dem Gewinn der Silbermedaille geht es für VCA Amstetten bereits heute mit dem Bundesliga-Play-off weiter. Als drittbeste Mannschaft Österreichs treffen die Mostviertler im Viertelfinale auf Sokol V Wien, den Sieger der unteren Zwischenrunde.

Nach drei Saisonsiegen in den direkten Duellen geht Amstetten als klarer Favorit in dieses Match. Allerdings tat sich die Mannschaft von Trainer Andrej Urnaut auswärts schwer: Beide Spiele wurden nur mit 3:2 gewonnen.

"Sokol Wien ist eine junge Mannschaft, die über viel Talent und Spielwitz verfügt. Unterschätzen dürfen wir sie auf keinen Fall", warnt VCA-Sportdirektor Michael Henschke vor der heutigen Auswärtspartie (Beginn: 19 Uhr), dem Auftakt der Best-of-three-Serie: "Wir verfügen über die Qualität, dass wir sie bezwingen. Die letzten Spiele von uns waren richtig gut, nur konnten wir gegen die absoluten Topteams den Sack einfach nicht zumachen."

Retourspiel am Samstag

Das große Ziel der Mostviertler ist der Einzug in das Semifinale: "Da wollen wir hin, und da gehören wir auch hin. Die Jungs müssen das konzentriert angehen, auch wenn ihnen das Cupmatch schon noch in den Beinen stecken wird", sagt Henschke. Seine Sechs habe sich im Europacup wie im heimischen Cup super präsentiert, jetzt dürfe die Mannschaft im Saisonfinale der Liga nicht nachlassen.

Nach dem Hinspiel in der Posthalle in Wien folgt am Samstag um 19 Uhr das Heimspiel in der Pölzhalle. Ein entscheidendes drittes Spiel würde dann am Sonntag um 17 Uhr ebenfalls in Amstetten stattfinden.