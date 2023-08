Sogipa Porto Alegre triumphierte zum sechsten Mal im Stiftsort

Sponsor Alexander Schöllhuber übergab den Siegerscheck an Sogipa Porto Alegres WM-Star Rodrigo Sprandel. Das Preisgeld in Höhe von 2300 Euro stammt vom Autohaus Schöllhuber.

Nur vier Tage nach dem Finale der Faustball-WM in Mannheim (D) standen sich einige der WM-Stars in Kremsmünster neuerlich gegenüber. Und sie lieferten den mehr als 800 Fans bei der 15. Auflage der Brasilianischen Nacht im Stiftsort Faustballsport der Extraklasse. Wie hoch mittlerweile das Niveau der Topteams ist, sah man auch daran, dass nicht weniger als fünf der zehn Spiele in der Verlängerung entschieden wurden.

Sogipa Porto Alegre, gespickt mit Teamstars aus Brasilien, gewann zum sechsten Mal in Kremsmünster. Bild: Diesenreiter

Am Ende hatte dann doch wieder der Rekordsieger aus Brasilien die Nase vorne: Der oftmalige Weltpokalchampion Sogipa Porto Alegre setzte sich im Endspiel im brasilianischen Clásico knapp gegen Novo Hamburgo mit 2:1 (11:7, 7:11, 5:3) durch. Zuvor hatte Sogipa im Halbfinale die Hausherren des TuS Raiffeisen Kremsmünster ebenfalls erst in der Verlängerung mit 2:1 (12:10, 9:11, 5:3) besiegt.

Begeisterte Fans bei der Brasilianischen Nacht in Kremsmünster Bild: Diesenreiter

"Dieses Turnier beflügelt Sogipa jedes Jahr wieder", sagte TuS-Trainer Dietmar Winterleitner, selbst vierfacher WM-Medaillengewinner, anerkennend, "Teamspieler Rodrigo Sprandel ist vor dieser Kulisse hier immer in Bestform."

Die Hausherren aus Kremsmünster landeten auf Rang 4, erhielt von Sponsor Raiffeisenbank Kremstal als Lohn Bälle für die kommende Bundesliga-Saison. Bild: Diesenreiter

Die Hausherren selbst mussten sich nach einer 1:2 (8:10, 9:7, 2:3)-Niederlage im kleinen Finale mit Rang vier hinter Enns begnügen, zeigten vor heimischem Publikum aber ihre beste Saisonleistung. Dahinter landeten Grieskirchen und Clube Merces (Bra) auf dem geteilten fünften Rang.

Erstmals am Start bei der Brasilianischen Nacht war Union Nußbach. Niederlagen gegen Kremsmünster und Grieskirchen ließen nicht mehr als Rang sieben zu, der Erfahrungsgewinn in diesem Weltklassefeld war für die junge Truppe dennoch enorm wertvoll. Ex equo mit Nußbach landete das heimische U21-Nationaltram auf Rang sieben. Die Auswahl bestritt in Kremsmünster ihr letztes Vorbereitungsturnier vor der Europameisterschaft kommende Woche, bei der Gold das erklärte Ziel ist. In Kremsmünster scheiterte die U21-Auswahl bereits im Viertelfinale knapp nach Verlängerung am späteren Finalisten Novo Hamburgo, verlor dann auch gegen den mit Teamspielern gespickten brasilianischen Topclub Merces im Entscheidungssatz mit 2:3.

Nach dem Finale wurde in Kremsmünster wieder bis in den Morgen ausgiebig gefeiert. Und wie üblich begeisterten dabei wieder die Samba-Tänzer aus Brasilien.

Die Sambo-Show begeistert jedes Jahr die Zuschauer. Bild: Diesenreiter

