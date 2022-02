So werden die Ferien zum Spaß

Die OÖN haben Tipps eingeholt, wie sich zusammen mit Kindern neue Welten entdecken lassen oder man einfach einmal etwas macht, das während des Jahres häufig zu kurz kommt. Wie wäre es etwa am Mittwoch mit einer Fackelwanderung von Windischgarsten auf den Wurbauerkogel? Ziel ist der Panoramaturm mit tollem Blick von der Aussichtsterrasse auf die umliegende Bergwelt. Die Ausstellung "Faszination Fels" zeigt außergewöhnliche Tiere und Pflanzen, die sich an den kargen Lebensraum Gebirge angepasst haben. In der Dämmerung geht es dann im Schein der Fackeln durch den Winterwald wieder zurück in Tal.

Wer Bewegung mit der Faszination für die Natur im Winter verbinden will, dem empfiehlt sich schon am Dienstag das Programm Spiel und Spaß im Schnee im Nationalpark Kalkalpen. Die ganze Familie kann als Fährtensucher unterwegs sein und den Lebensraum der Wildtiere in der kalten Jahreszeit erforschen.

Bei einer Rätselrallye lassen sich in Steyr Wehrgraben und Steyrdorf erkunden, die Anleitung dafür ist kostenlos im Museum Arbeitswelt erhältlich. Eine Schatzsuche in den Ferien bietet zudem das Einkaufszentrum Hey! am Tabor in Steyr.

Wer lieber selbst aktiv sein will, dem empfiehlt sich etwa eine Runde Eislaufen etwa in Steyr – während der Ferien entfällt die Mittagspause – oder in Kirchdorf, wo auch vormittags von 9 bis 12 Uhr Betrieb ist. Und natürlich lockt in dieser Woche auch der Skispaß nicht nur auf Höss und Wurzeralm: Auch die Forsteralm ist täglich geöffnet, zudem gibt es am Mittwoch Flutlichtskilauf.

Mit der Schatzkarte auf eine Entdeckungsreise gehen

Steyr entdecken: Schatzkarte für Jung und Alt

Mit der Schatzkarte, die es im Tourismusbüro im Steyrer Rathaus gibt, begeben sich Kinder ebenso wie Erwachsene auf eine Entdeckungsreise in längst vergangene Tage. Auf lustige Art und Weise wird im Rahmen eines rund zweistündigen Spaziergangs die Steyrer Altstadt erkundet. Als imaginärer Reisebegleiter ist der Steyrer Pionier Josef Werndl mit dabei. Bei dieser Rätsel-Rallye geht es zu versteckten Denkmälern, lauschigen Innenhöfen, historischen Brunnen und architektonischen Details. Wer die Fragen der Schatzkarte gelöst hat, nimmt an einem Gewinnspiel teil.

Entspannung für Groß und Klein

Therme Bad Hall: Genuss, wenn’s draußen stürmt

Wenn das Wetter während der Semesterferien nicht mitspielt, bietet sich ein Abstecher in die Kurstadt an.

Kinderbereich Bild: Eurothermenresort

Das Eurothermen-Resort Bad Hall bietet mit der Mini-Mediterrana sogar eine eigene kleine Thermenwelt für Kleinkinder an. Hier können die Kleinen toben und im Wasser planschen, während sich die Erwachsenen abwechselnd in Sauna, Whirlpool oder Relaxoase entspannen.

Spiel und Spaß auf der Piste

Höss & Wurzeralm: Skivergnügen bis ins Tal

Die Sunny Kids Parks der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen bieten Pistenspaß schon für die Kleinsten. In Hinterstoder findet man das größte Kinder-Skiland Oberösterreichs.

Gaudi im Schnee Bild: Ablinger

An Sonntagen gibt es auf der Wurzeralm ein buntes Programm mit Ski-Schnitzeljagd, Gewinnspielen, Kinderbetreuung und Skidoo-Mitfahrgelegenheit zu erleben, inklusive „Pommes free for kids“.

Gschichtln aus der Vergangenheit

Nachtwächter-Rundgang: Eintauchen in die Geschichte

Kaum jemand kann so viel über die bewegte Vergangenheit der mittelalterlichen Stadt erzählen wie die Steyrer Nachtwächter.

Unterwegs mit Nachtwächtern Bild: privat

In alter Tracht gekleidet, führen sie mit Hellebarde, Horn und Laterne durch die Altstadt und unterhalten mit Gschichtln und Sagen. Kinder sind immer wieder begeistert vom Aufstieg auf den Stadtpfarrkirchturm mit seinem atemberaubenden Ausblick.

Tierisches Vergnügen

Tierpark Haag: Tierbabys besuchen

Mehr als 700 Tiere aus 70 Tierarten warten im ehemaligen Park von Schloss Salaberg auf Besucher. Im kommenden Jahr feiert der Tierpark Haag bereits seinen 50. Geburtstag.

Enger Kontakt mit Tieren Bild: Stoschek

Für Kinder ist der Park eine wahre Abenteuerwelt mit mehreren Spielplätzen. Tierpark-Ranger begleiten auf verschiedenen Themenführungen, zudem besteht die Möglichkeit, Patenschaften zu übernehmen.