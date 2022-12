So verkürzen Sie in Steyr das Warten auf das Christkind

Krippenschau

Mitmachstationen passend zur Adventzeit warten von 10 bis 12 und 12.30 bis 17 Uhr in der Krippenausstellung im ehemaligen Palmenhaus im Steyrer Schlosspark auf Kinder. Höhepunkte der Schau sind die barocken Lamberg’schen Krippenfiguren und die sogenannte Waggonkrippe des Mühlviertlers Josef Seidl. Steyrer Krippengeschichten und jede Menge Brauchtum können Kinder bei einem Rundgang durch die Stadt ab 14 Uhr erleben. Anmeldung dafür bis 12 Uhr beim Tourismusverband.

Bild: Stadtmuseum Steyr

Steyrtalbahn

Auch heuer können Familien gratis mit der Museumsbahn von Steyr nach Grünburg dampfen. Los geht’s um 13 Uhr beim Lokalbahnhof, retour um 15.30 Uhr ab Grünburg. Der Zug ist zwar ausreserviert, allerdings gibt es aus Erfahrung immer wieder freie Plätze im Zug für jene, die es probieren.

Die Steyrtalbahn Bild: Moser

Tierpark

Nicht nur Kinder freuen sich zu Weihnachten über kleine Geschenke, auch Tiere tun dies – in Form kleiner Futterpäckchen, die es im Tierpark Haag beim Eingang gibt. Der beliebte Tierpark bietet am 24. Dezember von 9 bis 15 Uhr für Groß und Klein winterliche Erlebnisse mit den Tieren – und das am 24. Dezember sogar bei freiem Eintritt.

Friedenslicht

Das Friedenslicht in einer Laterne nach Hause zu tragen, das gefällt Kindern. In vielen Gemeinden bringt die Jugendfeuerwehr das Friedens- licht am 24. Dezember nach Hause. In Steyr kann das Friedenslicht von 7 bis 16 Uhr bei der Feuerwehr Münichholz abgeholt werden, bei der Trafik Ennsleite von 7.30 bis 12 Uhr. De Reinerlös der Spendenaktion kommt der auf den Rollstuhl angewiesenen Magdalena für einen Partnerhund zugute.

Bild: Volker Weihbold

