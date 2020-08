Anfang der 90er-Jahre war der in Königswiesen aufgewachsene Franz Windischhofer für ein Jahr im Bezirk Kirchdorf als Aushilfspfarrer tätig gewesen. Kurz zuvor hatten Terroristen den Missionar per "Volksgericht" im Pfarrsaal von Chavin de Huantar (Peru) zum Tod verurteilt. Durch Zufall überlebte Windischhofer dies und verließ daraufhin das Land, um in Molln als Priester tätig zu sein.