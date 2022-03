So kompostieren Sie daheim richtig

Was gehört in eine Biotonne? Wie sieht der Kompost in den unterschiedlichen Stadien aus? Warum gehört Plastik in die gelbe Tonne und nicht in die Biotonne? Stichwort Biokunststoffe – warum sollen nicht alle Biokunststoffe in der Biotonne entsorgt werden? All diese Fragen können an diesem Tag beantwortet werden.

Außerdem wird ein Container Kompost gratis zur Verfügung gestellt. Steyrer können sich Kompost in mitgebrachten Kübeln – maximal 100 Liter pro Person – mit nach Hause nehmen. Dies gilt, solange der Vorrat reicht.

Aufgrund der großen Teilnehmeranzahl beim letzten Kompostinfotag 2018 werden heuer Mitarbeiter der Stadtbetriebe Steyr den Verkehr auf dem Gelände regeln. Es wird darum gebeten, sich nur auf gekennzeichnete Parkplätze zu stellen.