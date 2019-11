So klingt die Neue Welt

Die Dvorak-Sinfonie "Aus der Neuen Welt" gibt das Sinfonieorchester Steyr bei seinem nächsten Konzert zum Besten. Der bekannte Komponist hat das Werk während eines Aufenthalts in New York komponiert – und dabei Elemente amerikanischer Folklore mit Melodien und Rhythmen seiner Heimat in Einklang gebracht.

Die hörenswerte Veranstaltung findet am Samstag, 16. November, in der Steyrer Marienkirche statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auch Anton Bruckners Ouvertüre in g-Moll bekommen die Konzertbesucher zu hören. Als musikalischer Leiter ist einmal mehr Wolfgang Nusko im Einsatz.

Kartenreservierungen können unter Tel. 0676/3206018 getätigt werden. Alle Infos zum Konzert und zum Orchester gibt es auf www.sinfonieorchester-steyr.at.