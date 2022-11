So ein Käse

Spektakulärer Schnappschuss: Im Frühjahr, am 30. April, war der letzte Arbeitstag für die Beschäftigten in der Molkerei Garsten. Eigentümer Berglandmilch hatte schon vor Jahren angekündigt, dass der Standort keine Zukunft habe und die Käseproduktion in die Steiermark ausgelagert werde. Kürzlich wurde auch mit der physischen Demontage des Traditionsbetriebs begonnen. Viele Augenzeugen beobachteten, wie mit riesigen Kränen ein großer Milchsilo abmontiert worden war. Fast 90 Jahre lang hat die Molkerei existiert – jetzt soll nur noch das Käseeck geöffnet bleiben. Dem Vernehmen nach gibt es Interessenten für das Areal – von Wohnbau bis zum Metallbearbeiter reichen die Spekulationen. (privat)