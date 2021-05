Slowakische Nationalelf macht Ankick Horst Dilly, Hotelier in Windischgarsten "Bei uns im ganzen Haus herrscht Vorfreude, großartige Aufbruchstimmung. Uns beflügelt dabei eine schon sehr gute Buchungslage insbesondere um das Pfingstwochenende. Und auch das runde Leder rollt wieder bei uns, weil die Fußball-Nationalmannschaft der Slowakei bereits fix am 23. Mai bei uns für ihr EM-Vorbereitungscamp eincheckt und dann auch ein Testspiel gegen Bulgarien in Ried spielen wird. Das Leben hat uns