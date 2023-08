SKV: Knappe Niederlage gegen Aufsteiger Wallern

STEYR. Das erste Auswärtsspiel der Saison endete für den SK BMD Vorwärts Steyr mit einer 0:1-Niederlage bei Aufsteiger Wallern. Im OÖ-Derby entwickelte sich eine schnelle und kampfbetonte Partie, in der es in der ersten Viertelstunde noch keine Torchance gab. Dann häuften sich die Strafraumszenen, wobei die Hausherren bis zur Pause ein Chancenplus verzeichneten. Vorwärts wurde in den ersten 45 Minuten zweimal offensiv gefährlich: Einen Schuss von Mirsad Sulejmanovic wehrte Torhüter Zach ab (20.), Hamza Ech Cheikh verfehlte das Tor knapp (32.). Die Heimischen waren auf Kunstrasen dem Führungstreffer aber näher und trafen tatsächlich in Minute 35 zum 1:0. Ausgangspunkt war ein Ballverlust der Steyrer in der eigenen Hälfte, Misic schloss ab.

Auch nach dem Seitenwechsel spielten die Aufsteiger auf ihrem engen Platz ihren Heimvorteil aus und hatten nach einer Standardsituation eine gute Chance auf das 2:0 (46.). Vorwärts hielt kämpferisch dagegen, schaffte es aber selten, die gut stehende Abwehr in Bedrängnis zu bringen. Mit vereinten Kräften verhinderten die Rot-Weißen das 2:0 (67.). Wallern trat kompakt auf, hatte die Partie im Griff, ging als verdienter Sieger vom Feld.

