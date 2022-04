SKU schoss zwei Tore und fuhr mit drei Punkten heim

2:1-Sieg über SKN St. Pölten

Gegen den SKN St. Pölten brach am Karfreitagsabend Dribbelkünstler Wale Musa Alli mit einem Kopfballtreffer in der 52. Minute den Bann und brachte den SKU Amstetten 1:0 in Führung. Die Gäste aus der Landeshauptstadt beeindruckte der Rückstand aber wenig, sie glichen mit Julian Keiblingers Tor, der an der zweiten Stange einen Querpass verwertet hatte, zum 1:1 aus (57.). Der Siegtreffer vor 970 Zusehern gelang Marco Stark vor Schlusspfiff in der 87. Minute mit dem Tor zum 2:1-Endstand.

Die ersten 30 Minuten herrschte in Kapfenberg Langeweile wie noch nie. Nichts tat sich auf dem Spielfeld. Bis Alin Roman im Sechzehner der Steirer den Zweikampf suchte, seinen Gegenspieler düpierte und das 1:0 für den SKU schoss. Kapfenberg schlief weiter, die Amstettner wurden munterer: Nach bereits zwei vergebenen Chancen köpfelte Stefan Feiertag den Ball in der 43. Minute zum 2:0-Auswärtssieg ins Tor. Bemerkenswert war dann noch sein Torjubel, wobei er den Inbegriff eines Luftsprungs auf den Rasen setzte. Kapfenberg wachte in der zweiten Hälfte auf, aber die Amstettner Defensive war zu stark, selbst für einen Ehrentreffer. Der SKU Amstetten ist jetzt Tabellenvierter mit 44 Punkten.