SKU sah bis zur 92. Minute schon als neuer Tabellenführer aus

So sehen derzeit "Sorgen" des SKU Amstetten aus: Eigentlich müsste man sich eingestehen, dass die Mannschaft von Jochen Fallmann einen Auswärtssieg bei den Salzburger Jungbullen und damit die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga vergeigt hat. Traurige Gesichter bei der Rückfahrt im Mannschaftsbus sah man trotzdem keine.

Zum einen sind die Mostviertler dem Gestänge aus Aluminium dankbar, von dem in der 53. Minute ein Freistoßkracher von Maurits Kjaergaard und in der 70. Minute ein Sitzer von Dorgeles Nene abprallte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Tiroler längst auf Aufholjagd, nachdem Alin Roman den Ball in der 19. Minute picobello an der Strafraumgrenze annahm und dann die 1:0-Führung verschaffte.

Das Zuspiel hatte er einmal öfter von der Windmaschine des SKU, Wale Musa Alli, bekommen. Gegen den quirligen Dribbelkünstler muss derzeit jeder Bundesligatrainer an seine Mannschaft Sturmwarnung ausgeben. Auch gegen Wacker Innsbruck lief Alli wieder wie aufgezogen, verschaukelte mit seinen Haken die Gegner und schlug geniale Pässe. Auch auf den Zweck des Fußballspiels vergaß der Maestro nicht, scheiterte aber zwei Mal allein vor dem Torhüter knapp. Weshalb der Ausgleichstreffer von Oloh (92.) Liefering-Coach Rene Aufhauser doch noch Versöhnung brachte. Gar keinen Punkt gegen die Amstettner, die eigentlich nur gut in der Liga dabei sein wollen, wäre nicht auf dem Plan der Salzburger gestanden.