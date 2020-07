SKU könnte der Stolperstein der Austria sein: 2:1

Der SKU zeigte bereits in der 4. Minute durch Alli, der sich durch die Abwehr spielte und nur das Außennetz traf, keine Angst vor dem Titelfavoriten. Klagenfurt war aktiver, zielstrebiger, kam aber nur zu gelegentlichen Abschlüssen, bei denen Verwüster im Tor fehlerlos agierte. Als Alli bei einem Entlastungsangriff in der 31. Minute gelegt wurde, zirkelte Canadi den Freistoß zum 1:0 in die Kreuzecke. Erst nach einer Stunde Jubel bei der Austria: Gegen Greils Kopfball war Verwüster chancenlos, 1:1, Austria Klagenfurt in diesem Moment Meister. Dann auch noch in der 81. Minute Elfmeter für die Kärntner, um den Sack zuzumachen. Aber Aydin traf nur das Gestänge. Ein weiterer Elfmeterpfiff brachte in der 86. Minute sogar die Wende: David Peham verwandelte zum 2:1-Sieg. Vorwärts drehte in Gleisdorf die Führung des GAK zu einem 3:1-Auswärtssieg. Trainer Willi Wahlmüller lobte nicht als Einziger die Moral seiner Elf. Mit der Kampfkraft sei noch Platz fünf in der Meisterschaft drin.

