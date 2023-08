SKU führte rasch 1:0, verlor aber 1:3 gegen die Admira

Gegen die Admira war Trainer Jochen Fallmann in der Südstadt bereits 1:2 in Rückstand geraten (52.), als er die beiden Neuzugänge in einem Doppeltausch einwechselte. Die Wende konnten die beiden Neuen nicht herbeiführen. Reinhard Azubuike Young setzte für die Südstädter in der 61.Minute noch den Treffer zum 3:1-Endstand für die Admira drauf. Mit der vierten Niederlage in fünf Runden bleibt der SKU in der 2. Bundesliga Tabellenschlusslicht.

